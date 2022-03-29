حوادث حول العالم: تحطم طائرة عسكرية بالجزائر.. ومقتل 3 في حادث بالولايات المتحدة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، منها ما شهدته الجزائر من تحطم طائرة حربية من طراز «ميج 29»، ما أسفر عن مصرع أحد قائدي الطائرة، فيما شهدت المكسيك عملية إطلاق نار في مطار منتجع مدينة «كانكون».

وتحطمت طائرة مقاتلة جزائرية من طراز «ميج 29»، مساء أمس الاثنين، بسبب خلل فني تعرضت له بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة «بوسفر» الجوية، ما أسفر الحادث عن مصرع أحد طياريها.

وقدم رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون تعازيه لعائلة الطيار ولكل أفراد جيش بلاده، فيما أمر قائد الأركان الفريق السعيد شنقريحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.

وفي سياق آخر، قدم تبون تعازيه بالراحلة إيمنان رحمة، نجلة زعيم مقاومة الطوارق ضد الاستعمار الفرنسي في منطقة الصحراء الكبرى، الراحل أمود بن مختار.

شرطة المكسيك تتلقى معلومات حول تبادل لإطلاق النار في مطار منتجع «كانكون»

وفي المكسيك، اعلنت الشرطة، تلقيها معلومات حول تبادل لإطلاق النار في مطار منتجع مدينة «كانكون»، فيما أوضح رئيس الشرطة الإقليمية في ولاية «كوينتانا رو» المكسيكية، لوسيو جوتيريز، أن خدمة الإنقاذ تلقت مكالمة بخصوص إطلاق نار في المبنى رقم 3 بمطار كانكون.

وفي وقت سابق، نشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من المطار المكسيكي للتعليق على إطلاق النار، وأظهرت المقاطع حالة من الذعر في صالة الوصول وفي ساحة انتظار السيارات بالقرب من المبنى، حيث تدافع الناس للهروب من الموقع، فيما لم يتم سماع أصوات طلقات الرصاص في مقاطع الفيديو.وأضاف جوتيريز، أن لا توجد معلومات عن جرحى أو الأسلحة المستخدمة أو علامات أخرى تؤكد هذه الحقيقة.

وفي السلفادور، ألقت السلطات الأمنية، القبض على أكثر من 600 شخص يشتبه في انتمائهم للعصابات، وقالت السلطات في السلفادور، أمس الاثنين إن الجنود والشرطة داهموا معاقل العصابات في أنحاء «سان سلفادور» عاصمة البلاد.

اعتقال 5 من قادة عصابة «إم إس – 13» في السلفادور

وتلقى السلطات السلفادورية، باللوم في جرائم القتل على أفراد العصابات، فيما أشارت الشرطة الوطنية، إلى اعتقال 5 من قادة عصابة «إم إس – 13»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أوضح رئيس السلفادور، نجيب بوكيله، أن هؤلاء المحتجزين لن يتم إطلاق سراحهم وأمر بتقليل الطعام المخصص لنزلاء السجون من أفراد العصابات، إلى وجبتين فقط يوميا.

وأعلنت الحكومة السلفادورية، حالة الطوارئ وأغلقت السجون بعد وقوع 87 عملية قتل الجمعة والسبت والأحد الماضية. وتسمح حالة الطوارئ باحتجاز المشتبه بهم دون محام لمدة تصل إلى 15 يومًا، كما تسمح للشرطة بتفتيش الهواتف المحمولة والرسائل، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

MENSAJE A LAS PANDILLAS:



Tenemos 16,000 “homeboys” en nuestro poder.



Aparte de los 1,000 arrestados en estos días.



Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol.



PAREN DE MATAR YA o ellos la van a pagar también. pic.twitter.com/gpelYbhsQE — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 28, 2022

عاصفة ثلجية تتسبب في تكدس جماعي لحوالي 40 سيارة على طريق سريع

وفي الولايات المتحدة، لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عاصفة ثلجية، والضباب الكثيف وهطول الأمطار، التي تسبب في تكدس جماعي لحوالي 40 سيارة على الطريق السريع 81، ما ادى إلى تحطم عدة سيارات على طريق سريع في«بنسلفانيا» الأمريكية.

وتصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان من شاحنة اشتعلت فيها النيران،حسبما أظهر فيديو تم نشره على موقاع التواصل الاجتماعي.

واشارت السلطات الأمريكية، إلى أنه تم نقل حوالي 20 شخصا إلى مستشفيات المنطقة، موضحة أن أكثر من 20 شركة إطفاء استجابت للحاد