موريسون يدعو لإجراء انتخابات بأستراليا.. والفرنسيون ينتخبون رئيسهم اليوم

دعا رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إلى إجراء انتخابات عامة في بلاده في 21 مايو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال موريسون، اليوم الأحد، إن الانتخابات خيار بين مستقبل قوي ومستقبل غير مؤكد، مضيفا إنها اختيار بين حكومة تعرفها ومعارضة من «حزب العمال» لا تعرفها، وفقا لما ذكرتة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأوضح موريسون، في مؤتمر صحفي، أن هذه الانتخابات تتعلق بـ الأستراليين، لا بآخرين، مضيفا إنها تتعلق بـ بلادنا ومستقبلها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويشغل الائتلاف الحاكم بزعامة موريسون، 76 مقعدًا في «مجلس النواب»، وهو الحد الأدنى المطلوب للاحتفاظ بالسلطة، فيما أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون هناك تغيير في حكومة أستراليا، حيث من المتوقع أن يتولى حزب «العمال» المعارض بقيادة أنتوني ألبانيز السلطة.

«موريسون» أول زعيم أسترالي يقضي فترة ولاية كاملة منذ «جون هوارد»

وموريسون هو أول زعيم أسترالي يقضي فترة ولاية كاملة منذ جون هوارد، الذي فاز بـ4 انتخابات قبل خسارته أمام زعيم «حزب العمال» كيفين رود في عام 2007.

وفي فرنسا، يدلي الناخبون، اليوم الأحد، بأصواتهم، في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة.

ومن المقرر بدء التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي «08:00 صباحا بتوقيت القاهرة».

وفي وقت سابق، أشارت استطلاعات الرأي، إلى فوز سهل لرئيس البلاد الحالي، إيمانويل ماكرون المؤيد لـ«الاتحاد الأوروبي» والذي تعزز موقفه بفضل دبلوماسيته النشطة بشأن أوكرانيا والتعافي الاقتصادي القوي بالإضافة إلى ضعف المعارضة.

تراجع شعبية «ماكرون» بسبب دخوله المتأخر إلى الحملة الانتخابية

وتراجعت لكن شعبية ماكرون، لدخوله الحملة الانتخابية، في وقت متأخر، ولم يعقد لارئيس الحالي، سوى تجمع انتخابي واحد كبير، كما ركز على خطة لزيادة سن التقاعد، والتي لا تحظى بالشعبية إلى جانب ارتفاع التضخم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، عززت مرشحة «اليمين المتطرف»، المناهضة للهجرة مارين لوبان، موقفها من خلال التركيز على تكاليف المعيشة.