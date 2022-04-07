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موسكو تتهم واشنطن بتحرض زيلينسكي على مواصلة القتال ضد روسيا

وزير الخارجية الروسي يتهم أوكرانيا بتقويض المفاوضات

كتب:

إيمان رحيم
01:42 م | الخميس 07 أبريل 2022
وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية الروسي

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أوكرانيا، بمحاولة تقويض المفاوضات الجارية بين البلدين، موضحا أنّها تقدمت بمشروع اتفاق جديد مختلف عما نوقش في اسطنبول، بحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

اتهامات روسية لواشنطن بتحريض زيلينسكي على مواصلة القتال

وقال وزير الخارجية الروسي، إنّ الولايات المتحدة تُحرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على مواصلة القتال ضد القوات الروسية، مبيناً أن كييف تخلت عن بعض اقتراحاتها السابقة المطروحة على طاولة التفاوض، خلال الوثيقة الجديدة التي تقدمت بها إلى موسكو.

وشنّت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بهدف تحجيم التمدد الشرقي العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها.

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بقلم إيمان رحيم