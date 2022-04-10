استقرار في أسعار «البيليت».. وخام الحديد يتراجع 6 دولارات في الطن

شهدت أسعار مدخلات إنتاج الحديد استقرارًا في بعض الأنواع، وتراجعًا في البعض الآخر، في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وكان على رأس المدخلات التي شهدت استقرارًا أسعار «البيليت»، والتي سجل حدها الأقصى 900 دولار للطن، وهي القيمة ذاتها التي شهدتها تعاملات الأسبوع الأول من أبريل.

وبحسب بيانات بورصات الصلب العالمية، فقد استقرت أسعار الخردة عند 653 دولار للطن، بعد ارتفاعها 3 دولارات من بداية الشهر، حيث سجلت 650 دولارًا للطن خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس الماضي.

أسعار خام الحديد

فيما شهدت أسعار خام الحديد تراجعًا بقيمة 6 دولارات، بعد ارتفاعها 10 دولارات في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر، وسجلت الأسعار 154 للطن، مقابل نحو 160 للطن، الأسبوع الماضي، بعدما سجلت في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي 150 دولارًا.

أسعار حديد التسليح

وبحسب البيانات، فقد سجلت أسعار حديد التسليح ارتفاعًا بنحو 5 دولارات، لتتراوح ما بين 965 – 995 دولارًا للطن، حيث تراوحت الأسعار في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر ما بين 950 و970 دولارًا للطن، كما بلغ سعر طن لفائف الأسلاك 1050– 1120 دولارًا للطن، مقارنة بأسعار أول الشهر، والتي تراوحت ما بين 1030و 1050دولارًا للطن.

أسعار خام الحديد عالميًا

تأتي تلك الأسعار، بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة لحديد التسليح واللفائف المدرفلة على الساخن في الصين، آخر الأسبوع الماضي، بسبب تباطؤ الطلب، وانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذكرت وكالة «رويترز» أن استهلاك الصلب في مارس وأبريل، والذي يعد موسم الذروة التقليدي، كان بطيئًا هذا العام، نتيجة تعطيل الوباء للأنشطة الصناعية، وقالت إن الطلب تراجع بشكل ملحوظ على خمسة من منتجات الصلب الرئيسية، بما في ذلك حديد التسليح وقضبان الأسلاك والملفات المدرفلة على الساخن وغيرها، بنسبة 3٪ هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق.