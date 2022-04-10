ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 498.5 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس إلى 498 مليونا و570 ألف و9 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و201 ألف و796 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 439 مليونا و436 ألف و991 حالة.

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، 1318 حالة إصابة جديدة محلية بـ«كورونا»، أمس السبت في البر الرئيسي لـ البلاد، امس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي الصيني

وقالت لجنة «الصحة الوطنية» الصينية، إن 1006 حالة إصابة تم تسجيلها في شنجهاي، و242 في جيلين، و16 في تشجيانج، و10 في قوانجدونج، و3 في بكين، وباقي الإصابات تم تسجيلها في 12 منطقة أخرى.

وأشارت اللجنة الصينية، إل تسجيل 33 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي لـ البلاد.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية في البلاد، 164481 إصابة جديدة بـ «كورونا» بينها 27 إصابة من الخارج و 329 حالة وفاة، ليرتفع إجمال يالإصابات في البلاد إلى 15333670 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إنه تم تطعيم 44.51 مليون شخص، أو 86.7% من السكان، بشكل كامل، بينما تلقى 32.92 مليون شخص، يمثلون 64.2% الجرعات المعززة من لقاحات كورونا.

ارتفاع إجمالي إصابات فرنسا إلى 26.8 مليون حالة

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية، أمس السبت، 141690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و87 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26839721 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 143243 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».