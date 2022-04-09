عاجل.. رئيس وزراء بريطانيا يصل أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وصل إلى العاصمة كييف، والتقى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل لها منذ قليل.

أوروبا تنشط زياراتها إلى كييف بعد التخفيض العسكري الروسي

وتأتي تلك الزيارات عقب عدة زيارات متشابهة لوفد أوروبي ضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى جانب رئيس وزراء سلوفاكيا إدوار هيجر.

وفي وقت لاحق، زار المستشار النمساوي كارل نيهامر، التي بحث خلال تشديد العقوبات على روسيا وحظر النفط الروسي، فضلا عن دراسة إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتأتي تلك الزيارات بعد إعلان روسيا عن خفض أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيجوف، بحسب «روسيا اليوم».