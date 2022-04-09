آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا: مقتل 176 طفلا وكييف تحذر موسكو

حتى اليوم، السبت 9 أبريل، لقي 176 طفلاً مصرعهم وأصيب 324 آخرين، في أوكرانيا منذ أن أمر فلاديمير بوتين القوات الروسية بدخولها، حسبما قال مكتب المدعي العام الأوكراني ضمن آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والذي قال في بيان له إن الأرقام لم يتم الانتهاء منها بعد، حيث يجري العمل على التثبت منها في أماكن القتال الفعلي، داخل الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

ووفقًا لبيانات المدعين العامين للأحداث، تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا في إقليم دونيتسك، بواقع 102 قتيل ومصاب، جاء بعدها كييف بواقع 91 قتيل ومصاب، ثم خاركيف بـ76، وتشيرنيهيف بـ50، وميكولايف بـ40، ولوهانسك بـ35، وزابوريزهزيا بـ22، وخيرسون بـ29، ومدينة كييف بـ16، وسومي بـ16، وزيتومير بـ15 قتيل ومصاب.

آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. تحذير جديد من كييف

وضمن آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال الحاكم إنه يحب إجلاء السكان الباقين في مدينة لوهانسك شرق أوكرانيا، مع تكثيف القصف وتعزيز روسيا لقواتها.

وحذرت أوكرانيا من انسحاب موسكو من مناطق شمال كييف من أجل تركيز عملياتها العسكرية الهجومية على شرق البلاد. وقال الحاكم سيرهي جيداي إن حوالي 30٪ من السكان أقاموا في مدن وقرى المنطقة على الرغم من مطالبتهم بالمغادرة.

مناقشات حول ارتكاب جرائم حرب

وفي سياق حرب روسيا وأوكرانيا، سيناقش الاتحاد الأوروبي دعمه للتحقيقات في جرائم الحرب في أوكرانيا في اجتماعات خلال اليومين المقبلين مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وقالت المفوضية الأوروبية إن «خان» سيلتقي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، «جوزيب بوريل»، يوم غدٍ في لوكسمبورغ، قبل الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.

وأكدت الاجتماعات دعم الاتحاد الأوروبي للتحقيقات في الفظائع في أوكرانيا، حسب تقارير وكالة فرانس برس، وبعد اكتشاف الجثث في بلدة «بوتشا» بالقرب من كييف، اتهمت الحكومة الأوكرانية وبعض دول الاتحاد الأوروبي المجاورة روسيا بارتكاب جرائم حرب، وهو ما نفته موسكو.