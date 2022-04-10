«محلية النواب» تناقش إجراءات مواجهة المواقف العشوائية والسيرفيس اليوم

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني الأثر التطبيقي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، كما يناقش الاجتماع ما تم بشأن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وكذلك تقنين المواقف العشوائية، من خلال تحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية.

تقرير برلماني حول موقف ساحات الانتظار العشوائية

كانت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب قد أصدرت عددًا من التوصيات في اجتماعاتها في دور الانعقاد السابق بشأن ضرورة تنظيم عمل مواقف السيارات غير الرسمية على مستوى محافظات الجمهورية، واستندت إلى الحصر الذي قامت به وزارة التنمية المحلية في شأن مواقف السرفيس وساحات انتظار المركبات والسيارات، الرسمية والعشوائية في جميع المحافظات، وقد تبين من الحصر وجود ما يقرب من 2052 موقف غير رسمي على مستوى المحافظات، فيما تقدر مواقف الانتظار الرسمية بنحو 1101 موقف.

تحديث المواقف الرسمية بالمحافظات

أوصت اللجنة بضرورة تكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد رؤية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية في إطار متطور.

الاستفادة من خبرات أصحاب شركات نقل الركاب

كما اشتملت توصيات محلية النواب على اقتراح إنشاء إدارة متخصصة بكل وحدة محلية مع الاستعانة بأصحاب التجارب الناجحة والرائدة من المستثمرين في مجال نقل الركاب في ضوء خطة زمنية .وتوحيد التعريفات الخاصة بمنظومة المواقف والساحات.

قاعدة بيانات للسائقين وحملات مرورية

وتضمن التقرير في توصياته التنسيق بين إدارتي المرور والمواقف لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين، وإعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات بالإدارة العامة للمرور والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية.