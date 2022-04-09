رئيس «صحة النواب» يكشف عن توقعات صادمة بشأن فيروس كورونا في العيد

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقعات صادمة بشأن فيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة خاصة مع نهاية شهر رمضان وأول أيام عيد الأضحى المبارك، قائلًا: «التوقعات تشير إلى حدوث زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع نهاية شهر رمضان واحتمالات بدء الموجة السادسة للفيروس نهاية الشهر الكريم وأول أيام عيد الفطر المبارك أو بعده مباشرة».

التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسباب التي ستؤدي إلى زيادة الإصابات الفترة المقبلة، وهي التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع الفيروس، وكذلك عدم ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والتهاون أيضا في التعامل مع المرض وأعراضه، خاصة مع الفئات غير الحاصلة على تطعيم كورونا.

فيروس كورونا وظهور أعراض ما بعد التعافي

وكشف «حاتم»، حقيقة ظهور أعراض جديدة بعد التعافي من فيروس كورونا «متلازمة ما بعد كورونا»، على المواطنين الذين أصيبوا بالمرض في الموجة الخامسة، قائلًا: «لم يتم اكتشاف أي أعراض جديدة بعد التعافي؛ نظرًا لأن الموجة الخامسة كانت ضعيفة جدًا وبسيطة، والتعافي من الإصابة كان سريعًا بخلاف الثلاث موجات الأولى، كما أن نسبة الحاصلين على لقاح كورونا كوفيد 19 في زيادة عن الموجات السابقة».

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا لغير المطعمين، وكذلك تجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص.