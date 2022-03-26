روشتة هاني الناظر في رمضان.. تناول الشوربة الدافئة واحذر من العرقسوس

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، روشتة للصائمين قبل حلول شهر رمضان المبارك، قائلا إنّ الشعور بحالة الخمول بعد تناول الفطار في شهر رمضان يعود إلى تركيز عمل الدورة الدموية على المعدة كي تهضم الطعام وهو ما ينتج عنه وصول كميات قليلة من الدم إلى المخ.

تحذير من تناول الأطعمة سريعا

ونصح هاني الناظر، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، اليوم السبت، بتناول الشوربة الدافئة فى البداية ثم تناول السلطة الخضراء يعقبها تناول النشويات وفى النهاية البروتينات من اللحوم والدواجن.

وحذر استشاري الأمراض الجلدية، من تناول الأطعمة بسرعة دون أخذ مهلة للتنفس، وقضاء وقت الإفطار بالحديث مع أفراد الأسرة خاصة أنه يمكن تقسيم تناول الطعام حتى موعد السحور بدلا من تناول كميات الطعام دفعة واحدة والشعور بالثقل والخمول بعدها.

أضرار المياه الباردة والعرقسوس

كما حذر هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية مرضى الكلى، والضغط من تناول العرقسوس لافتا إلى أن هذا المشروب فوائده تتلخص في قيامه بتقليل العطش، ومن تناول كميات كبيرة في وجبة السحور، ثم النوم بعده مباشرة نظرا لما قد يسببه من مشاكل بالمعدة والهضم.

ولفت أن العرقسوس له تأثير مثل الكورتيزول ويساعد الجسم على الاحتفاظ بالمياه وبالتالي يكون تناوله خطر لمرضى الكلى والضغط.

وطالب هاني الناظر مرضى هبوط ضغط الدم بعدم تناول الكركديه ولكن دون ذلك ينصح بتناوله ولا يسبب أي أمراض، كما طالب بالابتعاد عن تناول مياه باردة فى بداية تناول وجبة الإفطار، نظرا لتسببها في انقباض الأوعية الدموية والتي تذهب بدورها إلى المعدة وتعسر الهضم، بالاضافة للابتعاد عن المخللات لتجنب الشعور بالعطش.

أفضل وجبة على السحور

ونصح بتناول وجبات خفيفة في وجبة السحور ومنها الزبادي والخيار والبيض المسلوق، والتركيز على السلطات الخضراء والابتعاد عن تخزين كميات كبيرة من المياه نظرا لزوالها بعد نصف ساعة من تناولها وتوزيع شرب المياه من الإفطار إلى السحور كوب ماء كل ساعة.