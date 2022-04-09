تعرف على مواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، خلال اجتماع المجلس بالجامعة البريطانية في مصر، وبحضور رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة والدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الرسمي باسم وزير التعليم العالي، ضرورة الالتزام بمواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات، التي جرى إقرارها الفترة الماضية وعقدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المهمة أبرزها ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، والالتزام بمواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات، التي من المقرر عقدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لافتا إلى أن رؤساء الجامعات أكدوا استمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات.. تحددها الكليات

وأكد رئيس جامعة المستقبل، انتظام أعمال امتحانات الميدتيرم لمنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وذلك وفقا لمواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات التي حددتها الكليات المختلفة بما يتماشى مع تخصصاتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بقرارت المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مؤكدا انتظام العمل بامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري «الميدتيرم» مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري ستعقد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وأن الجامعة توسعت الفترة الماضية في الاختبارات الإلكترونية خاصة للكليات العلمية «الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والتمريض».