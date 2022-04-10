عروض فنية للتنورة والتحطيب في جلسات الدوار بأسيوط

تفعيلا لدور الثقافة الجماهيرية وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، توالت فعاليات المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية من خلال أمسيات رمضانية بعدة قري تشملها مبادرة «حياة كريمة»، وذلك حرصاً على نشر الوعي الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالقري المستهدفة وتقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المبارك.

سهراية رمضانية بقصر الزعيم

وشهدت قرية بني مر «سهراية رمضانية» من خلال قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر في بني مر برئاسة أحمد حمزة، بدأت فعالياتها بالسلام الوطني، أعقبها آيات من الذكر الحكيم والابتهالات الدينية لفضيلة الشيخ عمر غانم وتوالت الفقرات الفنية للأطفال ورسم على الوجوه للفنان صابر عبد الجابر تلاها فقرة الأراجوز ومسرح تفاعلى مع الفنان عمرو حمزة.

محاضرة عن مكانة المرأة فى الاسلام

وشهدت الفعاليات محاضرة تثقيفية بعنوان «مكانة المرأة فى الإسلام» حاضر فيها الشيخ كمال الدين حسين معوض وتناولت الحديث عن جلسات الدوار ومناهضة العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وكيف كرم الإسلام الأم والمرأة أعقبها ورشة حكى شعبى قدمتها راندا محمد هيكل عن تنمية الأسرة المصرية.

وقدمت جمعية رفقاء الخير مسرحية تفاعلية بعنوان «عم شكشك» وتروي أهمية الصيام لصحة الإنسان احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.

رقصة العصا والتنورة

واختتمت فعاليات السهرة بعرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيي وتصميم رقصات الفنان مصطفى أمين وبإشراف الفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية حيث قدمت الفرقة العديد من التابلوهات الراقصة منها رقصة العصا و التنورة.