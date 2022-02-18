تفاصيل العثور على جثة في ترعة أبوالمطامير: عشيقها قتلها بعد سهرة حمراء

جثة لسيدة بها ذبح في الرقبة وعدة طعنات في أماكن متفرقة في الجسد، ترتدي ملابسها المنزلية، تطفو فوق سطح مياه ترعة أبوالمطامير في محافظة البحيرة، هذا هو المشهد الذي استيقظ عليه أهالي القرية صباحًا، وعلى الفور أبلغوا الأجهزة الأمنية التي توصلت إلى هوية الجثة وقاتلها.

العشيق كلمة السر

العشيق كان كلمة السر في الواقعة التي حدثت بعد قضاء ليلة حمراء مع المجني عليها داخل شقته في كفر الشيخ تحت ستار «الحب».

اتفق المتهم مع عشيقته على مكان وموعد اللقاء بينهما، ليكون داخل جدران شقته، ومرت قرابة 70 دقيقة حتى نشبت مشادة كلامية بين الثنائي، ثم تطور الموقف بينهما إلى التقاط المجني عليها سكين الفاكهة من أعلى المنضدة، وحاولت طعن المتهم، ولكنه قاومها، وسدد لها عدة طعنات حتى سقطت جثة هامدة على الأرض.

إلقاء الجثة في الترعة

نصف ساعة مضت على المتهم يفكر في حلٍ للتخلص من الجثة الممدة إلى جواره غارقة في الدماء، فما كان منه إلا أن اتصل بشقيقته والتي أشارت عليه بالتخلص من الجثة ورميها في إحدى ترع محافظة البحيرة، وبالفعل تعاونا في نقل الجثة بسيارته حتى وصلا إلى ترعة بقرية أبوالمطامير، ثم وألقيا جثة الضحية فيها ثم لاذا بالفرار.

بإجراء التحريات تبيّن أن المجني عليها تبلغ من العمر 35 عامًا، وتقيم في محافظة كفر الشيخ، وتربطها علاقة سرية بالمتهم، وكانت شقته هي مكان اللقاء بينهما، وكانت تنتقل إلى محافظة البحيرة لكي تلتقي به.

تحديد هوية المتهم وضبطه

بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم ويدعى "فتحي"، ويبلغ من العمر 42 سنة، ونجحت قوات الأمن في القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بمساعدة شقيقته، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.