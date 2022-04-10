مسلسل المشوار الحلقة 9.. كيف ينقذ محمد رمضان «آدم» من يد رجال وجيه؟

يترقب قطاع كبير من الجمهور أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9 بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، الذي يعرض يوميا على شاشة قناة DMC الساعة 8 مساءًا، إذ انتهت الحلقة الماضية بسماع ماهر لتسجيل صوتي من «حياة» شقيقة «ورد»، تخبرها فيه أنّ بعض الرجال اختطفوا ابنها «آدم»، وهددوها بحياة ابنها مقابل أن يعيد ماهر وورد ما أخذاه منهم.

توقعات مسلسل المشوار الحلقة 9

وفيما يتعلق بتوقعات مسلسل المشوار الحلقة 9، فمن المتوقع أن تشهد الحلقة محاولة محمد رمضان حل أزمة حياة لإعادة ابنها دون تدخل من زوجته ورد، كما يسافر محمد رمضان إلى أقاربه برفقة المحامي كمال الذي ظهر خلال أحداث الحلقة الماضية.

مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 9

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المشوار لمحمد رمضان في الساعة 8 من مساء اليوم على شاشة قناة DMC، والساعة 11:15 مساءً على شاشة قناة DMC دراما.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار من إخراج محمد ياسين، تأليف محمد فريد، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، محمود الليثي، أحمد كمال، أحمد مجدي، محمد عبده، أحمد صفوت، بيومي فؤاد، وندى موسى، وغيرهم من الفنانين.