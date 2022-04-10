يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 9 والقنوات الناقلة لها، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقات الماضية، إذ تعرض الحلقة حصريًا على شاشة قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 9

أما فيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 9 والقنوات الناقلة في الإعادة بعد عرضها الساعة 8 على شاشة قناة DMC، فالإعادة الأولى تعرض في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

كما تأتي مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 9 على شاشة قناة DMC دراما، إذ تعرض الحلقة 9 الليلة في تمام الساعة 11:15 مساءً، وتعاد عرض الحلقة 9 الساعة 4:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

ملخص أحداث مسلسل المشوار

دارت أحداث مسلسل المشوار حول ماهر الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، وورد التي تجسّد دورها الفنانة دينا الشربيني، والمصاعب التي تواجههم خلال مشوار حياتهما.