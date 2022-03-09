الانتهاء من تطوير كوبري عرابي بشبرا الخيمة في أغسطس المقبل

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن العمل يُجرى علي قدم وساق للانتهاء من تطوير كوبري عرابي الذي يشمل أعمال رفع كفائته من إنارة وأعمال أخرى، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين، إضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا، مؤكدا بأنه يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، ليتم الانتهاء منه في أول أغسطس المقبل، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

دفع الأعمال بالمشروعات

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها، والتي شملت أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه باستكمال دهان المباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، وضرورة التشديد على أصحاب المباني بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم، بالإضافة إلى عمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور.

تحرير 215 محضر إشغالات

كما شملت الجولة متابعه رفع الإشغالات بالشارع الكائن خلف مستشفى التأمين الصحي، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تحرير 17 محضر إشغال طريق عام، و3 محاضر بيئية، و13 محضر إزالة بائع متجول، و85 محضر إزالة إعلان مخالف، و65 محضر فرش مؤقت، و32 محضر قطع وصلة كهربائية مخالفة، بإجمالي محاضر 215 محضر.

ووجه المحافظ بإزالة نقطة مراقبة صرف صحي بشارع أحمد عرابي بمنتصف الطريق، بعد أن تم توفير بديل لها، إضافة إلى إزالة كشكين أيضا بمنتصف الطريق يعوق أعمال التطوير.

كما تفقد المحافظ مشروع استكمال تغطية الترعة البولاقية بطول 260 مترا، منحة من مؤسسة «GIZ» بهدف استغلالها كمنطقه ترفيهية خضراء لخدمة سكان المنطقة بتكلفة 11 مليون جنيه.