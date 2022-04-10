«عيد الفصح».. متطرفون إسرائيليون يُجهزون «قربان بالأقصى» وسط تأهب أمني

يستعد اليهود للاحتفال بعيد الفصح الذي يستمر لـ7 أيام، تبدأ مساء الجمعة المقبل، في وقت يزيد فيه التوتر لدى الإسرائيليين بسبب العمليات الهجومية التي يشهدها الداخل الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، والتي حصدت أرواح شرطيين ومدنيين، لذلك من المتوقع أن تشهد الأماكن المقدسة استعدادات أمنية مكثفة من قبل الاحتلال في وقت استعدت فيه أيضًا جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام الأقصى وتنفيذ طقوسها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة «معًا» الفلسطينية، يستعد عدد من الحاخامات بالمستوطنات والمعاهد الدينية الإسرائيلية لتنفيذ الطقوس، مشيرةً إلى أنهم استعدوا لذلك من خلال تنفيذ عدد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، والتي شهدت إلقاء عدد من المحاضرات والنقاشات التحضيرية لاستقبال العيد.

قربان عيد الفصح في المسجد الأقصى

دارت مناقشات الحاخامات حول تحضيرات لـ«قربان الفصح، وبناء الهيكل وقدوم المسيح المخلص وضرورة البناء البشري للهيكل تمهيدًا لقدومه، وأهمية الوجود اليهودي الكبير بالمسجد».

وأكد الحاخام «يهودا كروزر»، في كلمة ألقاها خلال اقتحام للأقصى، جاهزية ذبيحة عيد الفصح بـ«جبل الهيكل» في الوقت المُحدد بعيد الفصح، وفي المكان المُحدد، مشيرًا إلى قبلة السلسلة، حيث إنه وفقًا للتعاليم التوراتية، فإن القربان يجب ذبحه عشية العيد، ويجب نثر دماءه عند قبة السلسلة «التي يزعمون أنه تم بناءها داخل المسجد لإخفاء المذبح التوراتي».

وقدمت حركة «العودة إلى جبل الهيكل» بقيادة المتطرف الإسرائيلي «رفائيل موريس» طلبًا رسميًا لشرطة الاحتلال الإسرائيلي للسماح للحركة بتقديم قربان الفصح في الأقصى مساء الجمعة المقبلة.

توتر أمني إسرائيلي

وتأتي تلك التحركات في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية توترًا كبيرًا بسبب مقتل 13 إسرائيلي بين مدنيين وشرطيين في هجمات متتالية في فترة زمنية وجيزة لم تتعدى الـ3 أشهر، وسط توقعات إسرائيلية بزيادة الهجمات في الفترة المقبلة التي تشهد مناسبات دينية في تقارب زمني نادر، حيث احتفال المسلمين بشهر رمضان المبارك، واليهود بعيد الفصح، والمسيحيين بعيد القيامة المسيحي، ما دفع السلطات الأمنية في إسرائيل لرفع درجة التأهب والاستعدادات الأمنية بحسب ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.