عاجل .. 166 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطنية «وفا»، بأنّ 166 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المسجد الأقصى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنّ المستوطنين لم يكتفوا فقط باقتحام المسجد الأقصى، وإنما تعمّدوا تنفيذ جولات استفزازية، للفلسطينيين الموجودين في المسجد، كما أدوا مجموعة من الطقوس التلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة أنّ مؤسسة مقدسيات، وثقت اقتحام 4263 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر مارس الماضي.