مفاجآت عديدة كشف عنها المخرج بيتر ميمي في الحلقة السابقة من الاختيار 3، وقبل ساعات من إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 والقنوات الناقلة، والمقرر أن تستكمل الأحداث في الحلقة الجديدة الكشف عن فترة من أخطر الفترات التى مرت على مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتصدّر البحث عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 والقنوات الناقلة، محركات البحث على الإنترنت، ومن المقرر أن تتاح الحلقة الثامنة من المسلسل على منصة «Watch IT» الإلكترونية، وذلك بعد إذاعتها تلفزيونيا على قناتي «ON» و«ON دراما».

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة الـ9:30 مساء على شاشة قناة «ON»، وفي تمام الـ11:20 مساء على شاشة «ON دراما»، وتعاد الحلقة الجديدة 5 مرات في اليوم التالي بداية من الساعة 4.20 صباحًا، ثم 3.30 عصرًا على «ON»، وذلك بالإضافة إلى 3 إعادات على «ON دراما»، تبدأ في 4.40، وتأتي الإعادة الثانية في 10.30، أما الإعادة الثالثة في تمام الساعة 6 مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8: الإخوان وراء فشل مبادرة الحوار الوطني

حملت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3 عنوان «الحوار الوطني»، وتتضمنت كواليس الحوار الوطني الذى دعا إليه الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، لمحاولة الخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد، وتتضمن جميع مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، ولكن عملت جماعة الإخوان على إفشال المبادرة، وذلك بإيعاذ من خيرت الشاطر، وفقًا لما كشفته الأحداث.