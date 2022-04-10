السيسي يدعو لحوار وطني والشاطر يتدخل.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8، عددا من الأحداث المهمة التي مرت بها مصر، وكواليس تلك الفترة التي سيطرت فيها جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم، وجاء عنوان حلقة اليوم "الحوار الوطني"، وهو الحوار الذي دعا له الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، لمحاولة رأب الصدع وخلق مساحة للحوار بين جميع مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8

وفي أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8، عرضت مقاطع أرشيفية حقيقية للفريق عبدالفتاح السيسي، في 2012، وهو يدعو للحوار الوطني بداية من محمد مرسي، حتى الأحزاب، وعلى الجانب الآخر كشفت الأحداث محاولة خيرت الشاطر الذي يقوم بدوره خالد الصاوي، التواجد في الحوار الوطني.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8: مرسي يرفض مبادرة الحوار الوطني

وخلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، تلقى وزير الدفاع مكالمة من محمد مرسي، اعتذر فيها عن عدم الحضور، بإيعاز من رجال الجماعة الإرهابية، وذلك بعد استجابة جميع الأحزاب لدعوة السيسي مقابل رفضهم للدعوة التى أطلقها مرسي وجماعته سابقا، مما يشكل إحراجا بالنسبة للرئيس في ذلك الوقت.