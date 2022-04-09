اللقاء بين مرسي والمشير والسيسي في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8.. «فيديو»

تضمنت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 عدد من الحقائق التي تم الكشف عنها للمرة الأولى، حول محمد مرسي قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012، حيث ذهب مرسي إلى مقر إدارة المخابرات الحربية مع اللواء عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، آنذاك، لمقابلة المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في ذلك الوقت.

وتحدث المشير خلال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8، مع مرسي للإعداد والترتيب للفترة بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، في حال فوزه في الانتخابات، وحذره من محاولة إضرام النيرام في البلاد، وتتضمنت الحلقة إذاعة مقطع فيديو للقاء الحي في تلك الجلسة والتي تحدث خلالها المشير عن اللواء عبد الفتاح السيسي.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8: اللقاء الحقيقي لمحمد مرسي والمشير طنطاوي

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8

وتطرقت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار، والتي تحمل اسم الحوار الوطني، إلى فترة حكم جماعة الإخوان تحديدًا ما قبل إصدار بيان 3 يوليو، وما شهدته تلك الفترة من أزمات عديدة سياسية في الشارع المصري بسبب الجماعة الإرهابية ورجالها.