مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8.. السيسي يدعو لحوار وطني والإخوان يمتنعون

استعرضت حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار 3» الذي يُعرض على قناة «أون»، مبادرة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع أثناء حكم جماعة الإخوان، للمصالحة الوطنية، إذ إن دعوة الحوار جمعت المؤسسة العسكرية والأمنية، للجلوس مع قوى المعارضة بحضور محمد مرسي، وقال «السيسي»: «بوجه الدعوة لكل الشركاء، من أول رئيس الجمهورية ومجموعة مجلس الوزراء، ثم كل المختلفين، عشان خاطر كل مصري قلقان دلوقتي في البيت، تعالوا واختلفوا زي ما انتم عاوزين، ولكن مش هنتخاصم ومش هنتصادم».

خيرت الشاطر يرفض مبادرة «السيسي»

فيما استنكر خيرت الشاطر، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، خلال مسلسل الاختيار 3، تهافت الأحزاب المدنية والقوى السياسية على قبول دعوة الرئيس السيسي، إذ قال: «كل الأحزاب المدنية واحد ورا التاني يعلن قبول دعوة السيسي»، ليرد عليه مستشار الرئيس، أحمد عبد العاطي قائلا: «هنتصرف معاهم إزاي يا بشمهندس.. نقعد معاهم ونفرض رأينا؟».

بينما قال خيرت الشاطر ردًا عليه: «لا طبعا يعني، رئيس الجمهورية يوجه الدعوة محدش يعبره ولما وزير الدفاع يوجه الدعوة الكل يلهث عشان يبقى موجود وإحنا كمان نكون موجودين؟ لأ طبعا، كده بالبلدي السيسي جاب فينا جون».

الرئاسة المصرية نفت مشاركتها في الحوار

وأيد مستشار الرئيس، خلال مسلسل الاختيار 3، خيرت الشاطر في حديثه، قائلًا: «صح يا بشمهندس، كده الرئيس هيبقى شكله وحش جدًا»، فيما طلب خيرت الشاطر من أحمد عبد العاطي: «كلم مرسي وقول له يتدخل فورًا لأن السيسي ماينفعش يقعد معاهم من غيرنا ونشوف حل بعد كده».

وبالرغم من أن دعوة «السيسي» ومبادرته كانت تنص على حضور المعارضة وجلوسهم مع الرئيس، لكن الرئاسة المصرية نفت مشاركتها وسرعان ما تحولت الدعوة إلى مبادرة لم الشمل.

السيسي: نفسي الإخوان تقدم مصلحة البلد عن مصالحهم مرة واحدة

فيما استعرضت الحلقة، اتصالًا بين «السيسي» ومحمد مرسي، قال فيه «السيسي»: «أنا اعتذرت للناس بهدوء، مع السلامة»، فيما تحدث «السيسي» مع أحد قيادات الجيش: «حاولنا وهنفضل نحاول، مش هينفع نسيب البلد تدخل في طريق كلنا عارفين إن آخرته قتل ودم وخراب، بس كان نفسي يقدموا مصلحة البلد على مصالحهم ولو لمرة».