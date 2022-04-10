أسعار اللحوم اليوم الأحد 10-4-2022 في المحلات والمجمعات الاستهلاكية

يتابع كثير من المواطنين أسعار اللحوم اليوم الأحد، ويبحثون عن سعرها على شبكة الإنترنت قبل الذهاب إلى محلات السوبر ماركت والجزارة والمجمعات الاستهلاكية، لتحديد الميزانية، فاللحوم من الوجبات المهمة التي تمد الجسم بالعديد من البروتينات المهمة للحفاظ على الصحة، وتقوية الجسم، كما أنّها واحدة من الوجبات الأساسية على موائد الإفطار والسحور.

وتقدم «الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق 10 أبريل من عام 2022، في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم في المحلات التجارية

- تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم بين 170 و190 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 155 لـ165 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الضاني بين 160 لـ180 جنيهًا.

المجمعات الاستهلاكية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرحت كميات من اللحوم بأسعار مخفضة في جميع المنافذ التابعة لها، والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، وجاءت كما يلي:

- سجل سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة اليوم 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سجل سعر كيلو الضأن الأسترالي المجمد 75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي المجمد 85 جنيهًا.

مبادرة «كلنا واحد»

طرحت وزارة الداخلية أطنان كبيرة من اللحوم بأنواعها المختلفة، من خلال منافذها المختلفة في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية، بأسعار خاصة للمواطنين من خلال مبادرة «كلنا واحد»، ليستطيع المواطنين الشراء بأسعار مخفضة، وجاءت الأسعار بها كما يلي:

- سجل سعر كيلو الكندوز 90 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو المفروم 85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم السوداني 75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة 70 جنيهًا.