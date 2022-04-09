أسعار اللحوم اليوم السبت 9-4-2022 في المحلات والمجمعات الاستهلاكية

منذ أن بدأ شهر رمضان الكريم ويحرص الكثير من المواطنين على البحث عن أسعار اللحوم بشكل يومي في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، نظرًا لأهميتها على مائدة الإفطار خلال الشهر الكريم، لتعويض ما يفقده الجسم من طاقة وبروتينات خلال ساعات الصيام والتي تزداد مدته يوم بعد يوم.

وسعيًا من «الوطن» لتقديم جميع الأشياء التي يبحث عنها المواطنين والمتابعين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية اليوم السبت الموافق 9 أبريل من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم في المحلات التجارية

وتباينت أسعار اللحوم في الكثير من المحلات التجارية، التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن تاجر لآخر، وجاءت أسعارها كالتالي:

- سعر كيلو اللحم الكندوز: تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 170 و190 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البلدي: بينما وصل سعر كيلو اللحم البلدي بين 155 لـ165 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضاني: وصل سعر الكيلو من اللحم الضاني لقيمة مالية تتراوح بين 160 لـ180 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

ووفرت وزارة التموين اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة ومخفضة بكميات مناسبة للمواطنين، حتى يستطيعون شراءها بتلك الأسعار المخفضة في من جميع المجمعات الاستهلاكية الموجودة في معظم وكل محافظات الجمهورية، وبشكل خاص معارض «أهلا رمضان»، وجاءت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

- سعر كيلو اللحوم السودانية: وصل سعر الكيلو من اللحوم السودانية الطازجة إلى 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر كيلو الضأن: وجاء سعر الكيلو من اللحم الضأن ليسجل الأسترالي المجمد منه قيمة 75 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي: وجاء سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة 85 جنيهًا.

- سعر كيلو المفروم: ووصل سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم البرازيلي المجمد غلى قيمة 85 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مبادرة «كلنا واحد»

وعلى غرار وزارة التموين وفرت وزارة الداخلية عددًا من المنافذ الخاصة بمبادرة «كلنا واحد» حتى يستطيع المواطنين شراء اللحوم والسلع بأسعار مخفضة في جميع محافظات مصر، وجاءت أسعار اللحوم بها كالتالي:

- سعر كيلو الكندوز: وجاء سعر كيلو اللحم من الكندوز ليسجل قيمة 90 جنيهًا.

- سعر كيلو المفروم: فيما سجل سعر كيلو المفروم في مبادرة «كلنا واحد» ليسجل قيمة 85 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم السوداني: وبلغ سعر الكيلو الواحد من اللحم السوداني 75 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة المستوردة: كما وصل سعر كيلو الكبدة المستوردة إلى قيمة 70 جنيهًا.