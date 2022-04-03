أسعار اللحوم اليوم الأحد ثاني أيام رمضان في المنافذ الاستهلاكية

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المنصة العالمية «جوجل» عن أسعار اللحوم اليوم الأحد، الذي يتزامن مع اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، حيث يفضل البعض تناول اللحوم الحمراء فيه بعد تناول الدواجن والبط في اليوم الأول، لذا تحرص الكثير من السيدات على متابعة الأسعار بشكل لحظي قبل عملية الشراء.

أسعار اللحوم

ووفق ما هو معلن في منافذ التموين وغيرها، واستجابة لتساؤلات المستهلكين، ترصد «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق المختلفة في التقرير التالي:

أسعار اللحوم في منافذ القطاع الخاص

ووفق أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، فجاءت أسعار اللحوم في المنافذ الخاصة، سواء كانت معرض «أهلًا رمضان» أو غيرها كما يلي:

- شهد سعر اللحوم الهندي المجمدة 55 جنيهًا، و48 جنيهًا للدواجن المجمدة.

- ويبلغ سعر كيلو اللحوم السوداني الطازجة 95 جنيهًا بنفس سعر المجمعات الاستهلاكية.

- وسجل سعر كيلو اللحوم البرازيلي نحو 80 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

أما عن أسعار اللحوم اليوم الأحد فوصلت في الأسواق الشعبية إلى ما يلي:

- وصل سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي المجمد اليوم الأحد إلى 85 جنيهًا.

- سجل اللحم البقري الطازج في منافذ البيع الحكومية 100 جنيه للكيلو.

- سجل سعر اللحم البقري السوداني الطازج بالمجمعات الاستهلاكية نحو 90 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 155 جنيهًا.

- وصل سعر كباب الحلة والبوفتيك اليوم الأحد إلى نحو 190 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو من اللحم الضاني بـ180 جنيهًا.

- سجل سعر اللحم الجملي نحو 120 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر اللحوم الكندوز اليوم الأحد بين 170 و190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

وشهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد داخل المنافذ الاستهلاكية والمجمعات، كما يلي:

- سجل سعر الكيلو من اللحم المفروم المجمد البرازيلي نحو 85 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم إلى 75 جنيهًا.

- شهد كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة التموينوالتجارة الداخلية نحو 110 جنيهات.

- شهد سعر الكيلو من اللحوم الطازجة السودانية نحو 95 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 85 جنيهًا.