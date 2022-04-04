أسعار اللحوم اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 في الأسواق المحلية

ترتفع معدلات البحث عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 باعتبارها من أهم الأطعمة التي تتواجد على مائدة المصريين خلال شهر رمضان الكريم، وبالأخص خلال اللقاءات والعزومات الأسرية التي تكثر في الشهر الكريم، إذ شهدت أسعار اللحوم استقرارا في الأسواق المحلية والمحلات التجارية.

أسعار اللحوم اليوم

وفي إطار محاولة بوابة «الوطن» الإجابة على التساؤلات التي تشغل بال المواطنين، نستعرض أسعار اللحوم اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022، والثالث من شهر رمضان، في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، والمجمعات الاستهلاكية في السطور التالية:

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

طرحت الحكومة المصرية كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مدعمة وأقل من السوق المحلي، وذلك من خلال مبادرة «كلنا واحد» التابعة للداخلية، ومعارض «أهلا رمضان»، والمجمعات الاستهلاكية، وجاءت متوسط الأسعار للكيلو الواحد كالآتي:

أولا في المجمعات الاستهلاكية، جاء سعر اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا، بينما اللحم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم بسعر 75 جنيهًا، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة لنحو 85 جنيهًا، بينما سجل اللحم المفروم المجمد البرازيلي بسعر 85 جنيهًا.

ثانيا مبادرة «كلنا واحد»، إذ تم طرح كميات من اللحم الكندوز بسعر 90 جنيهًا، والبلدي المفروم بسعر 85 جنيهًا، اللحم السوداني بسعر 75 جنيهًا، وسجل سعر الكبدة المستوردة نحو 70 جنيهًا، وبيع اللحم البقي الطازج بنحو 105 جنيهات.

أسعار اللحوم في المحلات التجاري الكبرى

ووفق ما نشرته مواقع عدد من المحلات التجارية الكبرى، تراوح سعر اللحوم الكندوز اليوم بين 170 و190 جنيهًا للكيلو، بينما وصل كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 155 جنيهًا، أما سعر كباب الحلة والبوفتيك سجل نحو 190 جنيهًا.

وجاء سعر الكيلو من اللحم الضاني لنحو 180 جنيهًا، بينما اللحم الجملي وصل بحوالي 120 جنيهًا للكيلو.