أسعار اللحوم اليوم.. السوداني بـ95 جنيها والبرازيلي المجمّد بـ85

زادت عمليات البحث عن أسعار اللحوم اليوم، إذ إنّها من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مهمة لبناء الجسم، كما أنّها واحدة من بطلات شهر رمضان 2022 على موائد الإفطار، خاصة في العزائم، حيث تلاحظ استقرار الأسعار في المحلات التجارية والأسواق، وفقا لتوقعات وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدّمها للقراء على مدار الساعة، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022، والخامس من شهر رمضان، في المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق المحلية، كما يلي:

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم بأسعار جيدة، في المنافذ التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية المختلفة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهي معروضة بأسعار مدعمة للمواطنين، من خلال معارض «أهلا رمضان»، وسجلت متوسط الأسعار للكيلو الواحد كما يلي:

- سجل سعر الكيلو جرام من اللحوم السودانية الطازجة سعر 95 جنيهًا، في حين سجل سعر الكيلو من اللحم الضأن الأسترالي المجمد 75 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة 85 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو من اللحم المفروم البرزيلي المجمد 85 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مبادرة مبادرة «كلنا واحد»

وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد»، وطرحت من خلالها كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين، وجاءت كما يلي:

- سجل سعر الكيلو من اللحم الكندوز 90 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو اللحم البلدي المفروم 85 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم السوداني 75 جنيهًا، فى حين سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة نحو 70 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية

تراوحت اسعار اللحوم في المحلات التجارية الكبرى، وفقا لما نشرته بعض مواقع المحلات التجارية ، حيت تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 170 و190، وسجل سعر كيلو اللحم البلدي بين 155 لـ165، أما سعر كيلو جرام من كباب الحلة والبوفتيك فسجل 190 جنيهًا، في حين تراوح كيلو اللحم الضاني بين 160 لـ180جنيها، بينما سجل سعر كيلو 120 جنيها للكيلو.