ليال وطفة: نفذت الموسيقى التصويرية لـ«المشوار» مع فريق أوركسترا عالمي

حظيت الموسيقى التصويرية لمسلسل «المشوار» للثنائي محمد رمضان ودينا الشربيني، بردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى من العمل، حصريًا عبر قناة «dmc».

محمد ياسين صاحب ترشيح ليال

الموسيقى التصويرية لمسلسل «المشوار» حملت توقيع السورية ليال وطفة، التي روت بدورها كواليس مشاركتها في هذا العمل، إذ قالت لـ«الوطن»، إن ترشيحها لتنفيذ الموسيقى التصويرية جاء من قبل المخرج محمد ياسين، قبل شهرين ونصف تقريبًا، متابعة «تحمست للمُشاركة فورًا دون تردد، خاصة وأنني كنت أطمح لتجديد التعاون معه، بعد تجربتي الأولى عام 2013، من خلال مسلسل موجة حارة، فكان ذلك بمثابة حلم لي منذ نحو 9 أعوام».

وكشفت السورية ليال وطفة، تفاصيل التحضير للمشروع، موضحة أنها جمعتها مناقشات عدة مع المخرج محمد ياسين، بشأن الاطلاع على تفاصيل المسلسل كافة، قائلة «شرح لي قصة العمل، وأطلعني فكرة مفصلة عن كل شخصية، فضلاً عن مقترحاته بالشكل الذي يرغب فيه تنفيذ الموسيقى التصويرية، وذلك بجانب اطلاعي على جزء من السيناريو».

ليال وطفة تكشف الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذ موسيقى المشوار

واستعرضت ليال وطفة، حجم الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذ الموسيقى التصويرية لـ«المشوار»، لعل أبرزها هو تنفيذ الموسيقى عن بُعد، في ظل ضيق الوقت، إذ كان ذلك بمثابة تحدّ كبير بالنسبة لها، لافتة إلى تعاونها لأول مرة مع أوركسترا في مدينة براغ عاصمة التشيك، «الموسيقى الموجودة بالعمل غنية وبها تفاصيل كثيرة».

وأرجعت أسباب تعاونها مع أوركسترا عالمي، إلى «رغبة المخرج محمد ياسين، فكان متمسكًا بتسجيل الموسيقى بالخارج، حتى تضمن مشاعر وأحاسيس بصبغة عالمية»، متابعة «لكن بشكلٍ عام كنت أحب تسجيلها في سوريا ومصر، لإيماني الكبير في القدرة والإحساس للموسيقيين العرب، فلا يقلون خبرة ولا إحساس عن أي موسيقي عالمي».