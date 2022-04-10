جدل حول «شراب وجاكت» محمد رمضان في مسلسل المشوار الحلقة الـ 8 .. صور

خطف الفنان محمد رمضان أمس الأنظار إليه في الحلقة 8 من مسلسل «المشوار»، إذ حصد نسب مشاهدة عالية بمجرد عرض حلقته على قناة dmc، وأشاد الجمهور والنقاد بالثنائي «رمضان» ودينا الشربيني خلال الحلقات السابقة .

محمد رمضان يثير الجدل في مسلسل المشوار

وأثار مشهد ذهاب «ماهر» إلى «ورد» إلى منزل صديقتها من أجل مصالحتها، جدلاً على السوشيال ميديا بمسلسل المشوار، حيث ظهر محمد رمضان في المشهد الأول مرتديًا «جاكت» فوق القميص وأثناء المشاجرة، «قلع» الجاكت وألقاه على السلم ودخل ليكمل حديثه مع زوجته «ورد» والتي تجسد دورها دينا الشربيني، وعلق الجمهور على المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين: «سبت الجاكت على السلم ليه؟».

ظهور محمد رمضان بـ«شراب» ممزق

وهناك مشهد آخر أثار الجدل أيضا، وهو ظهور محمد رمضان بـ«شراب مقطوع»، أثناء حديثه مع زوجته، وأعاد «رمضان» نشر الصور على صفحته الشخصية عبر «فيس بوك»، معلقًا: «عشان معانا أيفون بتفاحة، مفكرين عيشتنا مرتاحة»، فيما علق الجمهور على المشهد بأنه ليس من الضرورة أن يكون الشراب ممزقًا ليثبت فقره للمشاهد.

مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل المشوار

ولكل من يبحث عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل المشوار، يُعرض العمل الفني على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، كما تكون الإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا.

فيما يعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني ومحمد رمضان، يشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.