محمد جمعة عن مشاركته في المشوار: رمضان ممثل صاحب شعبية ومشاهدات عالية

أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته البالغة وذلك للمشاركة في مسلسل«المشوار» الذي يعرض داخل السباق الرمضاني الحالي على شاشة قناة «dmc»، مضيفًا أنَّه وافق على المشاركة بمجرد معرفته بوجود مخرج كبير للعمل مثل محمد ياسين، الذي كان يتشرف بسماع اسمه فقط وكان حلمًا بالنسبة له أن يعمل معه.

وقال محمد جمعة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ محمد رمضان ممثل موهوب وشاطر، ويمتلك شعبية كبيرة بين الجماهير في الوطن العربي، اذا كنت تتفق معه أو تختلف هو يحقق كل عام داخل السباق الرمضاني نسبة مشاهدة عالية.

محمد جمعة: نتفق أو نختلف محمد رمضان يمتلك شعبية كبيرة

واستطرد محمد جمعة أنَّه سبق وشارك مع محمد رمضان في مسلسل البرنس، إذ أنَّ دوره وقتها تفاعل معه الجمهور بشكل كبير رغم ظهوره متأخرا، مبينًا أنَّه تلقى بعض ردود الأفعال من الجماهير على الشخصية التي قدمها إذ تمنى البعض وجود مثل هذه الشخصية في الحقيقة.

وعن الصعوبات التي واجهته في مسلسل «المشوار»، قال محمد جمعة إنَّ تصوير العمل كان في مدينة الإسكندرية، وكان يصوّر في نفس التوقيت مسلسل «جزيرة غمام» فكان من الصعب تنسيق المواعيد، إضافة إلى إرهاق السفر.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد كمال، ومحمد جمعة، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، وكارولين عزمي، وندى موسى، وأحمد صفوت، والطفل محمد العزازي، وعدد آخر من نجوم النجوم، ومن إخراج محمد ياسين.