تشهد أحداث مسلسل العائدون، تصاعدًا كبيرًا وسريعًا، بالتزامن مع ظهور شخصيات وخيوط درامية في كل حلقة تقريبًا، إذ يتصدر العمل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 9 والقنوات الناقلة له.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 9 والقنوات الناقلة، يوميًا في تمام الساعة 10.45 مساءً، ويُعاد المسلسل مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة إخرى في تمام الساعة 4.55 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على قناة dmc دراما

وفيما يخص موعد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 9 والقنوات الناقلة، فيُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

مخلص مسلسل العائدون الحلقة 8

وكان مسلسل العائدون الحلقة 8، شهد سفر أمير كرارة إلى إحدى الدول التي تستضيف قنوات الإخوان، حيث يسعى لتجنيد «ميدو عادل»، الذي يعمل مونتير ومخرج داخل هذه القنوات، ويزعم «كرارة» أنّه صاحب وكالة إعلانات ضخمة، ويطمح للتعاون معه في إخراج إعلان تليفزيوني مقابل مبلغ مالي ضخم، للتقرب منه واكتساب ثقته، وتجنيده وزرعه وسط تنظيم داعش الإرهابي وتسريب المعلومات للأجهزة الأمنية في مصر.

مسلسل العائدون، بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، السوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.