أمير كرارة يلتقي ميدو عادل من أجل تجنيده في مسلسل العائدون الحلقة 8

التقى الفنان أمير كرارة، الذي يُجسد دور ضابط في أحد الأجهزة الأمنية، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 8، بالفنان ميدو عادل، الذي يعمل مونتير داخل قناة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتُبث من خارج البلاد.

أمير كرارة يدعي امتلاك وكالة إعلانية في مسلسل العائدون

ويحاول أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 8، اكتساب ثقة ميدو عادل، من أجل تجنيده وزرعه وسط عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتسريب المعلومات للأجهزة الأمنية في مصر، وزعم «كرارة» خلال اللقاء أنه صاحب وكالة إعلانية ويسعى للتعاون معه مقابل مبلغ مالي ضخم.

هاني رمزي كلمة السر في تجنيد ميدو عادل

وجاء هذا اللقاء، في مسلسل العائدون الحلقة 8، برعاية الفنان هاني رمزي، الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية، ويقترح العناصر الوارد تجنيدها وزرعها داخل التنظيمات والجماعات الإرهابية.

وتحمس ميدو عادل، للعمل مع أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 8، لاسيما بعدما حصل على عربون من قيمة الأجر الذي سيحصل عليه مقابل إخراج إعلان تليفزيوني لصالح وكالة كرارة الإعلانية.