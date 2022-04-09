مسلسل العائدون الحلقة 8.. هاني رمزي يخترق قنوات الإخوان

نجح الفنان هاني رمزي، في مسلسل العائدون الحلقة 8، من اختراق القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تبث من خارج البلاد، حيث اقترح التعاون مع رئيس قناة إخوانية، والتي يُجسد دوره الفنان محمود البزاوي، وذلك بشأن التقرب منهم والتعرف على أفكارهم وتسريبها للأجهزة الأمنية في مصر.

هاني رمزي يقترب من رئيس قناة إخوانية لاختراق أفكاره

أحمد الأحمد يعرب عن ندمه لقتل «عزام» في العائدون

ويتعاون هاني رمزي، مع رئيس القناة الإخوانية، في مسلسل العائدون الحلقة 8، في إنتاج فيلم قصير، تدور أحداثه حول معاناة عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين خارج البلاد، حيث يرغب «رمزي» في اكتساب الثقة بشأن الدخول وسطهم بشكلٍ أكبر، حيث يوفر له استديو تليفزيوني ضخم، مع معدات التصوير والمونتاج، ما يطمعون ويتحمسون في ذلك العرض.

كما ظهر الفنان السوري أحمد الأحمد، في مسلسل العائدون الحلقة 8، وهو يتحدث مع نفسه بصوت عالٍ، معرباً عن ندمه لمعاقبة «أبو عزام» محمد فراج، بالحرق، نتيجة لخيانته وتسريب المعلومات للأجهزة الأمنية، واعدًا بأنه سوف يثأر من بعض الشخصيات التي كانت سببًا في إقناع «عزام» بالتجنيد.