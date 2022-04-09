مسلسل العائدون الحلقة 7.. التخطيط لتجنيد ميدو عادل ووضعه بين صفوف داعش

بدأت الأجهزة الأمنية في مسلسل العائدون الحلقة 7 عملية البحث عن عنصر جديد لتجنيده وسفره إلى إحدى المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وذلك في ضوء إحباط مخططاتهم قبل دخولهم مصر.

تفاصيل شخصية هاني رمزي في مسلسل العائدون

وفوجئ جمهور مسلسل العائدون الحلقة 7، بالشخصية التي يُجسدها الفنان هاني رمزي، إذ تبين أنه يتعاون مع الأجهزة الأمنية، ويوجد في إحدى الدول التي تبث منها القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، زاعمًا أنه مالك وكالة إعلانية، بينما يحاول البحث عن عناصر شبابية لتجنيدهم.

تجنيد أحد شباب قناة إخوانية لصالح البلاد

واقترح هاني رمزي على الأجهزة الأمنية، في مسلسل العائدون الحلقة 7، وجود شابين يصلح تجنيدهما لصالح البلد، وهما يعملان في قناة إخوانية، أحدهما مونتير، ويُجسد دوره الفنان ميدو عادل.

وتحمس محمود عبد المغني وأمينة خليل، لتجنيد ميدو عادل، فيما رفض أمير كرارة، كون قصة هذا الشاب تُشبه قصة «حسين» التي كان يُجسدها محمد فراج، فهو لديه أسرة وتوفي شقيقه الأصغر، إذ شعر كرارة بالخوف عليه من عدم وضعه بين عناصر التنظيم.

ووجه محمود عبد المغني، في مسلسل العائدون الحلقة 7، لومًا لـ أمير كرارة، ونصحه بتجنيب المشاعر بعيدًا عن العمل، ومحاولة تجاوز أحزانه على «حسين»، والموافقة على تجنيد «ميدو عادل» نظرًا لاحترافيته في التصوير والإخراج والمونتاج، إذ أنه يعد عنصرا مناسبا للتنظيم الذي يعتمد في عملياته الإرهابية على التصوير والبث على الإنترنت.