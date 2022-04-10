هاني رمزي في مسلسل العائدون: عيون مصرية تخترق الإرهاب بالخارج

يُعد الفنان هاني رمزي، أحد مفاجآت مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، حيث يُشارك كضيف شرف، والذي بدأ ظهوره اعتبارًا من الحلقة 5، إذ تُعد هذه التجربة الفنية مُغايرة تمامًا للتجارب التي خاضها «هاني» من قبل، حيث اعتاد الجمهور على رؤيته في الأدوار الكوميدي واللايت.

تفاصيل ظهور هاني رمزي في مسلسل العائدون

ويُجسد هاني رمزي، في مسلسل العائدون، شخصية «إسماعيل» والذي يعيش في إحدى الدول التي تُبث منها القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بينما يتعاون مع الأجهزة الأمنية في مصر، ويبحث عن عناصر لتجنيد الشباب وزرعهم وسط التنظيمات والجماعات الإرهابية.

إشادات بأداء هاني رمزي في العائدون: ظهور مفاجئ وطلة مميزة

ولفت هاني رمزي، في مسلسل العائدون، أنظار الجمهور، لاسيمًا وأنها تجربة استثنائية على مدار مشواره الفني، حيث قال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عاجبني أوي أوي دور هاني رمزي في العائدون.. دور جديد عليه ومش كوميدي وعامله حلو أوي.. وبصراحة أنا بحب الراجل ده ف أي حاجة بيعملها».

كما أشاد أحد المتابعين بأداء هاني رمزي، قائلًا: «ظهور مفاجئ وطلة مميزة من الفنان هاني رمزي في حلقة النهاردة من مسلسل العائدون».

هاني رمزي صاحب وكالة إعلانات

ويظهر هاني رمزي، في مسلسل العائدون، كصاحب وكالة إعلانية ضخمة، تبحث عن الكوادر الشبابية وضمهم له، إذ اقترب من ميدو عادل، والذي يعمل مونتير ومخرج في قناة إخوانية، بشأن ترشيحه للأجهزة الأمنية وزرعه وسط تنظيم داعش، إذ زعم إنه يطمح للتعاون معه في إخراج إعلانٍ تليفزيوني ضخم.

وأبرز هاني رمزي، حجم الفساد الموجود بين مسؤولي القنوات الإخوانية، في سبيل ادعائهم الدائم بأنهم أصحاب قضية، إذ كشف بعض الحقائق عنهم نتيجة تسلله وسطهم، قائلًا في حديثه لـ«ميدو عادل»: «صاحب القناة اللي أنت شغال معاه ومش بيقبضك بقاله 3 شهور اشترى بيت بـ4 مليون دولار، والمذيع عزت لسه مغير عربيته، وبيغيرها كل سنة، وتميمي بيسافر كل شوية ويجيب فلوس للمحطة تمويل من برة».

وتعاملت الأجهزة الأمنية، مع ترشيحات هاني رمزي، للعناصر الذي يسعى لتجنيدهم بشكلٍ سريع، حيث سافر له أمير كرارة، للقاء ميدو عادل، وبالفعل بدأ يطمئن الأخير لهما، ويقتنع برواياتهما أنه يملكان وكالة إعلانية ويطمحان للتعاون معه، حيث ستُبين الحلقات المُقبلة تجنيد ميدو عادل بفضل جهود هاني رمزي، والتي ستُسهم في تحجيم وحصار التنظيم الإرهابي.