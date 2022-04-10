بعد تصدره الترند.. تعرف على الطفل سمير فى مسلسل جزيرة غمام لطارق لطفي

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الطفل سمير ابن محارب، ويجسد شخصيتة منذر مهران فى مسلسل جزيرة غمام للفنان طارق لطفي، والذي يبث يوميًا عبر شاشة قناة الحياة.

وبالفعل بمجرد الظهور الأول لمنذر فى أحداث مسلسل جزيرة غمام تصدر «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى إشادة من الكثيرين بسبب حضوره على الشاشة وبساطة ملامحه وأداءه السلس للشخصية التى يقدمها.

معلومات عن الطفل منذر مهران

هذا لم يكن الظهور الأول لمنذر مهران ولكنه سبق وشارك فى عدد من الأعمال الفنية، وكان من بينها مشاركته في كليب مصباح علاء الدين والذي قدمه الفنان محمد رمضان، وقد لاقى الطفل فيه تفاعلًا كبيرًا أيضًا مع الجمهور.

حيث أن منذر كان يجسد شخصية «رمضان» في الكليب وهو صغير، وبالفعل خطف الأنظار بطريقة مبهرة وكان قد اختاره المخرج محمد سلامة للمشاركة في هذا العمل لأنه عمل معه قبل ذلك فى أكثر من عمل آخر.

أبرز أعمال منذر مهران

كان منذر كان قد شارك مع المخرج محمد سلامة في مسلسل الحرامي، وقدم عدد آخر من الأعمال منها مسلسل موسي مع الفنان محمد رمضان.