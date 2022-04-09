مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 8 والقنوات الناقلة، هو السؤال الذي يبحث عنه العديد من المتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، بطولة الفنان طارق لطفي ومي عز الدين ورياض الخولي وفتحي عبدالوهاب وعبد العزيز مخيون.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 8

وإجابة على ما يبحث عنه المشاهدون، بشأن مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 8 والقنوات الناقلة له، سيكون اليوم الجمعة على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة ستكون في تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميا.

وبعد الإشارة إلى مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 8 والقنوات الناقلة له، تعرض «الوطن» في هذا التقرير ملخصًا لأحداث الحلقة السابقة من المسلسل، حيث تطورت الأحداث، ودار حديث جانبي بين «خلدون» الذي يقوم بدوره النجم طارق لطفي، و«العايقة» التي تجسدها النجمة مي عز الدين، حول كيفية السيطرة على الجزيرة وأهلها بأفكارهم الغجرية.

كما شهدت الحلقة السابعة من مسلسل جزيرة غمام، حوار بين الحاج «عجمي» الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، والشيخ «عرفات» الذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، وطلب الأول من الأخير، الخروج من البلد بعدما ثبتت براءته من مقتل سندس.