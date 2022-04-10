مستشفى مصر للطيران يتوسع في خدماته الطبية الإلكترونية: طفرة مميزة

قال الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إنّ شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، بدأت التوسع في إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، من خلال خطة متكاملة للشركة القابضة لمصر للطيران، برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس القابضة لمصر للطيران، لتحديث الشبكة المعلوماتية ورقمنة الخدمات، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

خدمات إلكترونية في مصر للطيران للخدمات الطبية

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، أنّه جار التنسيق مع قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بمستشفى مصر للطيران بما يتيح تقديم الخدمات الطبية بطريقة مميكنة، وفق نظام معلوماتي متكامل سيحقق طفرة في منظومة الخدمات الطبية، لتشمل بيانات المرضى من أشعات وتحاليل والتاريخ المرضي، عن طريق شبكة معلومات متكاملة ونظام HIS مرتبط بـMobile Application كما يتيح التحكم في مواعيد حجز العيادات، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومتابعة نتائجها وأي استفسارات مع خدمة العملاء CONTACT US.

تطوير البنية التحتية المعلوماتية

ولفت إلى أنّه يتم ربط الخدمات المؤداة للمريض بالاستفسارات المالية للخدمة المطلوبة وربطها مع الصيدليات والمخازن الطبية وإدارة المشتريات، وفقًا لمبادئ الحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية لجميع البيانات والخدمات الخاصة بالمرضى والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى.

وأكد أنّ تطوير الشبكة المعلوماتيه سيتم الانتهاء منه خلال الثلاثة أشهر المقبلة بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الطيران نحو الحوكمة والرقمنة الحديثة، موضحا أنّه جار حاليا اختيار نظام تشغيل الشبكة المعلوماتية الجديد بالتعاون مع قطاع المعلومات بشركة مصر الطيران، وسيتيح هذا النظام تغطية المستشفى بالكامل بشبكة الإنترنت، وربطها بنظام معلوماتي شامل في إطار منظومة التحول الرقمي، موضحا أنّه جار تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لتدريب العاملين والأطقم الطبية على نظم تشغيل الشبكة المعلوماتية.

ومن بين الخدمات الجديدة التي يقدمها مستشفى مصر للطيران، بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية، قال الدكتور أيمن صلاح، إنّ هناك إمكانية للتواصل بين أطقم الركب الطائر على متن رحلات مصر للطيران وقسم الاستقبال بالمستشفى، حال تعرض أي راكب لوعكة صحية خلال الرحلة، وتقديم الإرشادات الطبية والإسعافات الأولية له، مع تزويد الطائرات بحقائب إسعاف من إدارة الطب الوقائي بصفة دورية.

وتتيح الخدمة الجديدة المتابعة الطبية مع أفراد الطقم الطائر لأي حالة مرضية على متن الطائرة، وتزويده بأي استشارات طبية لإنقاذ حياة أي راكب قد يتعرض لوعكة صحية من خلال توصيف الحالة والتواصل مع أطقم «حالات إنقاذ الحياة» بالمستشفى بما يسهم في اتخاذ القرار سواء بهبوط الطائرة في أقرب مطار لإنقاذ المريض، أو استكمال الرحلة وفقا لحالة المريض بعد تقديم الإسعافات الأولية له، وكان لهذه الخدمة تأثير إيجابي كبير على رحلات شركة مصر للطيران للخطوطالجوية

وأكد رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية، أنّه رغم تحديات جائحة كورونا استمرت خطة تطوير مستشفى مصر للطيران ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للعاملين، وجرى تزويد مستشفى مصر للطيران بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات واستحداث وحدات علاجية جديدة بأنظمة تكنولوجيه كاملة ومتطورة، تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل، كما فعّلت مستشفى مصر للطيران، خدمة إلكترونية بإتاحة نتائج التحاليل الطبية للعاملين بطريقة مميكنة دون تدخل عنصر بشري، وإنشاء موقع إلكتروني لمعرفة نتائج التحاليل الطبية بدلا من الحضور بما يوفر الجهد والوقت.