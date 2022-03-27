مصر للطيران تنجح في اجتياز تفتيش الاتحاد الأوروبي وتحصل على شهادتين

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، في اجتياز تفتيشات الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية لمناولة وشحن البضائع والبريد من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وذلك على طائراتها، وكذلك طائرات الشركات الأجنبية التي تقوم بخدمتها، إذ تم اجتياز التفتيش الخاص بتجديد شهادتي «ACC3» و«RA3».

استجابة لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي

ويأتي حصول الشركة على الشهادتين الدوليتين؛ استجابة لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي، التي تنص على ضرورة تطبيق معايير أمنية معينة، فيما يخص مناولة وتخزين وشحن البضائع والبريد إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؛ ما يدعم مكانة الشركة دوليا.

وصرح أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، اليوم الأحد، أن نتيجة التفتيش جاءت مطابقة للمعايير الدولية، مشيرا إلى استعداد وجاهزية العاملين بالشركة والتزامهم بالإجراءات الأمنية المحددة، بمواقع العمل المختلفة بكل من مجمعات البضائع بالقاهرة والإسكندرية والأقصر.

فيما أوضح خالد يوسف رئيس قطاع حركة البضائع بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن التفتيش الدولي وتجديد الاعتمادين الدوليين، يهدف إلى التأكد من أن إجراءات مناولة الشحنات والبريد، تتم بأعلى مستويات الأمن والأمان والسلامة الأرضية والجوية، وبما يتطابق مع المعايير الدولية وكذلك معايير دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بشأن الإجراءات الأمنية وإجراءات الشحن الجوي التي تتبعها الشركة.

وأشاد رئيس قطاع حركة البضائع بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، بالمجهود المبذول من قبل المسئولين المعنيين، بتطبيق المتطلبات الأمنية والتنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية ومديرى المطارات، وكذلك مسئولي مصلحة الجمارك بكافة المواقع التي تم التفتيش عليها.