مصر للطيران تحتفل مع أطفال مستشفى 57357 بحلول شهر رمضان

وجه الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بقيام عدد من الطيارين والضيافة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، بزيارة لأطفال مستشفى 57357 بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

ووزع وفد مصر للطيران، الهدايا التذكارية على الأطفال ومشاركتهم في أعمالهم الترفيهية والفنية والتقاط الصور التذكارية معهم متمنين لهم الشفاء التام والعاجل.

جولة تفقدية داخل أقسام المستشفى

وخلال الزيارة، اصطحب فريق عمل من العلاقات العامة بالمستشفى، وفد مصر للطيران، في جولة تفقدية للإطلاع على أقسام وأجنحة المستشفى، والغرف العلاجية للأطفال، والصيدليات، والمعامل الحديثة.

وأشاد وفد مصر للطيران بالمستوى الطبي، الذي تتميز به مستشفى 57357، بالإضافة إلى وجود فريق طبي وتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، الذي يقوم بدوره على أكمل وجه.

وفي نهاية الزيارة، تقدمت أسر الأطفال بالشكر لمصر للطيران، على اهتمامها وحرصها الدائم على رفع الروح المعنوية لدى أطفالهم مما يساهم في شفائهم بشكل أسرع، كما تقدمت إدارة المستشفى بالشكر لمصر للطيران لدعمها المتواصل في تقديم كافة تسهيلات السفر ونقل الأطباء من داخل وخارج مصر؛ لتقديم الخدمة الطبية لأطفال مستشفى 57357 كونها الناقل الرسمي للعلم والمعرفة.