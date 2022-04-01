«مصر للطيران» توقع اتفاقية مع شركتين لتيسير الدفع وحجز التذاكر

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار، توقيع اتفاقية شراكة مع كل من شركتي «ڤاليو» المنصة الرائدة لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وشركة بيتابس مصر الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات، وبمقتضى هذه الاتفاقية ستقدم شركة ڤاليو خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً لعملاء شركة مصر للطيران لحجز ودفع تذاكر الطيران الداخلية والدولية وسداد المدفوعات من خلال بوابة دفع «بيتابس مصر».

وقَّع الاتفاقية كل من الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، وهاني سليمان، المدير العام لشركة بيتابس مصر.

الشركة الوطنية تسعى إلى توفير حلول ميسرة لعملائها في سداد التذاكر

وصرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تسعى إلى توفير حلول ميسرة لعملائها في سداد التذاكر وبتكلفة مناسبة من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية لتقديم خدمات أفضل للعملاء، وذلك في ضوء الخطط التي وضعتها الشركة للتوسع في خدماتها الرقمية مع تنامي شبكة خطوطها وزيادة الترددات إلى العديد من نقاطها حول العالم.

ومن جانبه، أشار الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى أن الاتفاقية مع ڤاليو وبيتابس مصر تتيح إمكانية سداد قيمة تذاكر الطيران لشرائح أكبر من العملاء بطرق دفع مرنة ومناسبة لاحتياجاتهم.

وأكد نبيل أن هذه الاتفاقية تعد الشراكة الأولى من نوعها لعملاء مصر للطيران للاستفادة من عدد من مميزات الدفع لسداد قيمة تذاكر الطيران الداخلي والدولي وخدمات مصر للطيران من خلال بوابة دفع بيتابس مصر، والتي توفر الحلول التمويلية لرحلات الطيران بإيسر الطرق الممكنة.

ومن جانبه، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مصر للطيران وشركة بيتابس مصر، موضحا أن رؤية الشركة ترتكز على تلبية مختلف احتياجات العملاء، وذلك عن طريق التوسع بقاعدة العملاء وتنويعها من خلال الدخول في تلك الشراكات مع قيام منصة بيتابس مصر بدورها كبوابة لسداد المدفوعات وحجز رحلات الطيران بالتعاون مع شركة ڤاليو، وسوف تساهم هذه الشراكة في تعزيز أطر الترابط والتضافر بمختلف شركات منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة المالية هيرميس والاستعانة بها لتعزيز جهود التسويق المتبادل لخدمات الشركة بهدف توفير حلول تمويل شاملة للعملاء والشركاء على حد سواء.

كما أعرب هاني سليمان، المدير العام لشركة بيتابس مصر، عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركتي مصر للطيران وڤاليو، لا سيما وأنها تُعد جزءًا رئيسيًا من خطط الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وشراكاتها المثمرة.

وأضاف سليمان أن الشركة تسعى من خلال توفير حلول المدفوعات الرقمية للرحلات الجوية إلى تيسير إجراء المعاملات المالية بأمانٍ تام بما يخدم تجربة العملاء ومصالحهم، فضلاً عن تطوير وسائل الدفع غير النقدي لشريحة أكبر من العملاء.

جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاقية لسداد قيمة التذاكر عبر منصة فاليو من خلال مركز اتصالات مصر للطيران بمصر على أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون من خلال التوسع في القنوات البيعية.