إقلاع أولي رحلات مصر للطيران للكونغو.. واستقبال الطائرة بـ«رش المياه» في كينشاسا

أقلعت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران رقم MS863 إلى كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية وذلك مع بدء تشغيل الخط الجوى الجديد بين البلدين، استمرارا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية في القارة السمراء.

مصر للطيران تصل إلى 70 نقطة مباشرة حول العالم

وتحرص مصر للطيران علي توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها والتي تصل إلى نحو 70 نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم 19 نقطة في أفريقيا بالإضافة إلى أكثر من 40نقطة أخرى عن طريق رحلات "المشاركة بالرمز" بالرغم من تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت علي صناعة النقل الجوي.

وسيتم تشغيل رحلات مصر للطيران إلى كينشاسا بمعدل 3 رحلات أسبوعيا بطائرات الشركة من طراز B737-800 والتي تسع 24 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و120 مقعدًا في الدرجة السياحية.

استقبال طائرة مصر للطيران بتقليد «رش المياه»

واستقبل مطار كينشاسا الرحلة الأولي لمصر للطيران بتقليد رش المياه احتفالا بتشغيل الخط الجديد بين البلدين.

وطرحت الشركة تخفيضا 35% للمسافرين من القاهرة إلى كينشاسا حتى 15 أبريل المقبل ومضاعفة أميال السفر لأعضاء برنامج المسافر الدائم المسافرين بين القاهرة وكينشاسا حتى 27 إبريل المقبل

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم بين القاهرة وكينشاسا عن طريق الموقع الالكتروني لمصر للطيران egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.