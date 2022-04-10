«البيئة» تنهي مشكلة عمرها 30 عاما: التخلص من 2000 طن مخلفات عضوية وثابتة

قال أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية التابع لوزارة البيئة، إن المشروع استطاع منذ بداية عمله التخلص من الـ2000 طن مبيدات عضوية وزيوت محولات الكهرباء عالية الخطورة بشكل آمن بيئيًا.

وأضاف «عبد الحميد»، في كلمته بمؤتمر وزارة البيئة المنعقد الآن ببيت القاهرة بالفسطاط، بمناسبة ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، أن المشروع حقق نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية، أبرزها حماية البيئة المحلية والعالمية من حرق تلك الكميات الضخمة من الملوثات العضوية.

حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ

وتابع أن المشروع جمع تلك الملوثات الضخمة من 71 موقعًا فعليًا على مستوى الجمهورية، بدلًا من 31 موقعًا مستهدفًا، وأكمل أن تم إنجازه في مكون المبيدات، هو حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة، كما تم رفع كفاءة المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة بالأجهزة اللازمة، وتم بناء القدرات المحلية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات سواء لوزارة الزراعة أو الشركات المحلية وتحت إشراف وزارة البيئة.

وتابع: «وما تم إنجازه في مكون الزيوت، تدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية على أعمال سحب وتحليل العينات من المحولات الكهربائية، وتوريد أجهزة تحليل الزيوت لوزارة الكهرباء».

شراء نظام معالجة الزيوت.. أحدث تكنولوجيا في العالم

وأشار إلى أنه جرى عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لأفضل الطرق والتكنولوجيات للتخلص الآمن أو مدلجة الزيوت الملوثة بناء على الدراسة السابقة، تم شراء نظام معالجة الزيوت وهي أحدث تكنولوجيا في العالم في هذا المجال، وتعتبر إضافة ممتازة لمصر حيث تتميز بأنها تقوم بإزالة ملوثات PCB's لتركيزات أقل بكثير من التركيز المسموح به في إتفاقية استكهولم مع المحافظة على خصائص الزيوت.

وتتم المعالجة أثناء عمل المحولات بدون الحاجة لفصل المحول عن الخدمة سوى عدة ساعات لتوصيل الوحدة، وبالتالي لا حاجة لتفريغ المحولات من الزيوت بما فيه من مخاطر بينية أو شراء زيوت بديلة بأسعار عالية جدا، فالمعالجة تقوم باستعادة خصائص الزيوت الخارجة عن الخدمة وبالتالي لها عائد اقتصادي عالي جدا.

تدريب فريق من الكهرباء على تشغيل الوحدات

وتابع: «تم تدريب فريق عمل من وزارة الكهرباء على تشغيل وإدراة الوحدات والفريق على مستوى عالي من الأداء في وقت قصير أشاد به البنك الدولي والشركة المصنعة للمعدات»، لافتًا إلى أن ما تم إنجازه في المكون الثالث، دعم قدرات وزارة البيئة في مجال رصد ملوثات الهواء، ودعم معامل وزارة البيئة بأحدث الأجهزة الخاصة برصد وتحليل نوعية الهواء مع توفير التدريب اللازم لبناء القدرات المحلية.