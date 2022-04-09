للأفراد والشركات.. البيئة تطرح استمارات المشاركة في جلسات تغيرات المناخ

أعلنت وزارة البيئة طرح استمارات المشاركة في الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية للأفراد والشركات وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

تمثيل عادل لمختلف الفئات

الاستمارات تستهدف الوصول لتمثيل عادل لمختلف أطياف المجتمع وفئاته ولتمثيل جغرافي من مختلف محافظات الجمهورية، إذ تتضمن الاستمارات معلومات حول الاسم والسن والمحافظة ورقم البطاقة والبريد الإلكتروني وسابقة المشاركة بالعمل البيئي بصفة عامة وتغير المناخ بصفة خاصة سواء بواسطة دورات تدريبية او الأنشطة البيئية للأفراد والسلوكيات والأنشطة البيئية التي تتبناها المؤسسات.

كما تطرح الاستمارات سبل لمشاركة في الحوار الوطني سواء التطوعية بواسطة التوعية والتدريب بالتغيرات المناخية للمؤسسات ذات الخبرة بالمجال البيئي فقط، والمشاركة في جلسات الحوار أو المشاركة في تنظيم جلسة حوار وطني من ضمن الجلسات التي ستنظمها وزارة البيئة في عدد من المحافظات في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخية المزمع أقامتها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

أهداف هامة للحوار الوطني

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الهدف من الحوار الوطني للتغيرات المناخية إشراك كل فئات المجتمع من سياسيين ومؤثرين وإعلاميين وصناع قرار ومعنيين بالشأن البيئي ومن أثرت عليهم التغيرات المناخية والتقلبات الجوية في الآونة الأخيرة بشكل أو بآخر ليكونوا جزء من صناعة القرار لمواجهة التغيرات المناخية وآثرها المطردة.

وأضافت وزيرة البيئة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه نهاية مارس الماضي انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني من مدينة شرم الشيخ بمشاركة إعلامية واسعة ومشاركة المعنيين من أبناء المجتمع المحلي بمحافظة جنوب سيناء حيث طرح المشاركون رؤيتهم لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأكّدت وزيرة البيئة أن جلسات الحوار الوطني ستستمر لمواجهة آثار التغيرات المناخية العابرة للحدود والتي تشكّل خطرًا على مستقبل كوكبنا الذي لا نمتلك غيره.