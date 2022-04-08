التعليم تطلق مسابقات للطلاب لإنتاج الطاقة البديلة والحفاظ على البيئة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة المشاريع الطلابية التي يشارك فيها طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية، العام والخاص والفني، ويجري تقييمها خلال شهر مايو 2022، بمكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة.

موضوعات مسابقة وزارة التعليم

وقالت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، إن موضوعات المسابقة هي إنتاج وتوفير الطاقة البديلة في المحافظة على البيئة من خلال تدوير فضلات الكائنات الحية للحصول على غاز الميثان، واستخدام طاقة ضوء الشمس في الحصول على طاقة نظيفة، وتجميع أشعة الشمس وتركيزها في عمل سخانات شمسية لتشغيل بعض المصانع.

المشروعات العلمية والعملية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المشروعات العلمية والعملية في المسابقة تشمل عمل دائرة كهربية أو إلكترونية تستخدام في تصميم جهاز إلكتروني لدائرة كهربية كإنذار ضد السرقات وتصميم جهاز يجري التحكم فيه عن طريق تايمر إلكتروني وتصميم جهاز يستخدم في إيقاف وتشغيل مزلقانات القطارات بطريقة آلية.

شروط الاشتراك في المسابقة

وأوضحت الوزارة أن شروط المسابقة تتمثل أن يشارك فيها طلاب مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي، وطلاب المرحلة الثانوية، ولا يجوز اشتراك التلميذ بأكثر من عمل، ولا يجوز للمشرف أن يقوم بالإشراف على أكثر من عمل واحد فقط، وترسل الأعمال إلى مكتب تنمية مواد العلوم في موعد غايته 10 مايو المقبل، ويجري إخطار الطلاب والمشرفين الفائزين عن طريق مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في إطار اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة تحقيق رؤية 2023 وتحقيق أهدافها من الإتاحة والجودة والتنافسية في التعليم وتحقيق التنافسية العالمية في التعليم عن طريق إتاحة الفرص المختلفة من المشاركات في المنافسات العلمية الدولية للطلاب من جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وفرت شركة «إيدوميتر مصر» تنظيم المسابقات العلمية الدولية في مجالات علمية متعددة بجانب إتاحة مسابقات تنظمها الدول المصنفة الأولى عالمياً مثل سنغافورة.

وأضافت الوزارة أنه سيجري عمل لقاءات تعريفية بكيفية الاشتراك في المسابقات للطلاب الراغبين، مؤكدة أنه جرى تدشين تلك المسابقات حتى يتمكن الطلاب من مختلف المدارس من المشاركة، لافتة إلى أنه جرى فتح باب القبول في مسابقة «إبهار مصر 2022» للعام الرابع على التوالي حتى يوم 1 يونيو المقبل، على منصة «إبهار مصر» لتحفيزهم للتسجيل على المنصة الخاصة بذلك.