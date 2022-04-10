انتعاش مبيعات الملابس بالأسواق الشعبية.. وبيزنس الرصيف يخطف زبون المحلات

زحام كبير تشهده الأسواق الشعبية قبيل عيد الفطر المبارك بأيام، لشراء ملابس وأحذية العيد، ويعد بيزنس الأرصفة الأسود نتاجًا طبيعيًا لمصانع بير السلم، وعلى الرصيف هناك أكثر من مليون بائع و100 ألف منتج من ملابس وأحذية وبرفانات وأدوات تجميل ولعب أطفال وغيرها.

وقال تجار بالأسواق الشعبية إن تحسناً ملموسًا حدث بشكل كبير لمبيعاتهم خاصة الملابس والأحذية مع قرب عيد الفطر المبارك، وأجمع التجار على وجود عدة عوامل أدت لانتعاش مبيعات الرصيف والأسواق الشعبية، وهي تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار المتكرر، وكان آخرها الملابس التي ارتفعت بنسبة 30%.

بيزنس الرصيف يخطف زبون المحلات

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إن بيزنس الرصيف خطف زبون المحلات خاصة، فما زال عدد كبير من المواطنين يجدون ملاذهم فى تلك الأسواق التي تلبي احتياجاتهم، خاصة أنهم لا يلتزمون تجاه الدولة بأي ضرائب، موضحًا أنهم ينتظرون موسم عيد الفطر المبارك لتسويق مبيعاتهم.

ولفت إلى أن الحركة التجارية على محلاتهم لا زالت ضعيفة، إلا أنها مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يعتمدون عادةً على عيد الفطر لمزيد من المبيعات.

انتعاش مبيعات الأسواق الشعبية قبل العيد

وأوضح أن الأسواق الشعبية تشهد انتعاشة كبيرة قبل حلول العيد، وباعة الأرصفة هم الأكثر ربحًا بالمقارنة بأصحاب المحلات، حيث لا يلتزم هولاء بالضرائب.

ومن جهته قال هشام عبد الواحد تاجر ملابس جاهزة بالعتبة والموسكي، إن هناك حراكًا تجاريًا كبيرًا هذه الأيام، حيث تباع الملابس الجاهزة بأسعار بسيطة مقارنة بالمحلات، وهي كالتالي:

- القميص يبدأ من 80 جنيهًا.

- طقم الأطفال يبدأ من 100 جنيه.

- الجيب والبنطلون العادى والجينز يبدأ من 100 جنيه.

- الحذاء يبدأ من 100 جنيه.

وفي سياق آخر، قال شريف يحيي، رئيس شعبة الأحذية في غرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الأحذية شهدت حالة رواج خلال هذه الفترة، لكن ما زال الإقبال لا يتناسب مع موسم العيد، موضحا أن الرواج الفعلي في الأسواق يكون خلال آخر 5 أيام من شهر رمضان، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الاسواق الشعبية الأكثر مبيعًا.

ولفت «شريف»، إلى أن صناعة الجلود تعاني من ارتفاع أسعار الخامات، ما أدى إلى تراجع الطلب وحدوث ركود كبير في الأسواق، موضحًا أن الأسواق الشعبية الأكثر مبيعًا مقارنة بمحلات وسط البلد، وتنشط مبيعات هذه الأسواق قبيل شهر رمضان بأسبوع أو قبيل عيد الفطر.