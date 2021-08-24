ضبط مصنع ملابس دون ترخيص في البساتين بـ2000 قطعة جاهزة و«تحت التصنيع»

ضبطت قوة أمنية من مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، استمرارا لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري، صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر، مُستخدما علامات تجارية لماركات عالمية مقلدة، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ قوات الأمن عثرت على 1000 قطعة ملابس منتج نهائي، تحمل إحدى العلامات التجارية، 1000 قطعة تحت التصنيع، 50 توب قماش بإجمالي 3000 متر، 1500 ملصق مدونا عليه علامتين تجاريتين، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.