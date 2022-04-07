أسعار الملابس الصيفية 2022.. المواطنون يلجأون إلى الأسواق الشعبية

سجّلت أسعار الملابس الصيفية 2022 ارتفاعًا بنسبة 30% خلال العام الجاري في كل الأسواق، مدعومة بموجة الارتفاعات التى أصابت الشحن والغزل والبترول، وفقا لما أكده التجار بالغرف التجارية، لكن التجار أشاروا إلى أن نسب الارتفاع مقبولة بالنسبة لجملة الارتفاعات التي حدثت في مستلزمات الصناعة.

وأوضحوا أن عددا كبيرا من المحال عرضت الملابس الصيفية لعام 2022 بداية من أول ابريل الجاري، واستعد التجار 3 أشهر للموسم الصيفي، لافتين إلى أن عيد الفطر سيكون في الصيف وطرح المحلات للملابس الصيفية فرصة لتنشيط المبيعات، بخاصة وأن عيد الفطر المبارك من المناسبات المهمة لتنشيط المبيعات.

حركة بيع وشراء ضعيفة مع بداية الموسم الصيفي

ولفت الباعة إلى أن حركة الأسواق وإقبال المواطنين على شراء الملابس الصيفية حاليا ضعيفة، وأوضحوا أن القطاع يعاني ظروفا صعبة، في مقدمتها تراجع نشاط الحركة التجارية وتراجع السيولة، مبينين أن ارتفاع أسعار الملابس الصيفية يضاف أيضا إلى الصعوبات التي تواجه القطاع.

وأشاروا إلى وجود انخفاض في عمليات الاستيراد بسبب المخاوف من ضعف حركة الأسواق للموسم الصيفي، داعين إلى ضرورة توفير نوافذ تمويل بشروط ميسرة للتجار العاملين بالقطاع.

التصنيع المحلي بديلا للمستورد في السوق المحلية

وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة لـ«الوطن» إن هناك اتجاها كبيرا في الوقت الحالي لدى عدد كبير من المحلات، في الاعتماد على المنتج المحلي والمواد المحلية اللازمة لصناعة الملابس، وأرجع ذلك إلى تشديد الإجراءات الاستيرادية، ما أسهم في تقليص الواردات.

وأضاف سليمان أن هناك تأثيرا مباشرا لارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار الملابس الجاهزة، لاسيما المستوردة، وليس الدولار وحده هو المسؤول عن ارتفاع أسعار المنتجات، فهناك عوامل أخرى كثيرة، منها الطاقة ومنها أيضا ارتفاع تكلفة النقل، وزيادة الأجور مع زيادة نسبة التضخم وصلت لـ14% بعد ارتفاع سعر الدولار، ما أثرعلى الصناعة لارتفاع التكلفة.

وأضاف أن التجار حاولوا ضغط الزيادة بقدر المستطاع، مؤكدا أن نسبة كبيرة من مستلزمات الصناعة مستوردة، وهو ما يرفع أسعار التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وتابع: أن الملابس الجاهزة تمر بفترة حرجة جدا فى مصر وأن الظروف الاقتصادية حالت بين إقبال المواطنين على الشراء بشكل عام، وخاصة الملابس بشكل خاص، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات، والتي زادت تكلفة إنتاجها.

وتابع «نعرض الملابس الصيفي قبيل عيد الفطر بشهر، لمزيد من تسويق البضائع، وهناك عدد كبير من المواطنين سيتوجهون إلى الأسواق الشعبية بالنظر لقلة أسعارها، مقارنة بالمحلات التجارية، لمواجهة الغلاء».

أسعار ملابس الصيف اليوم الخميس 7-4-2022

ووصل متوسط سعر طقم ملابس للأطفال حديثي الولادة، بين من 250-350 جنيها، ويرتفع إلى 300 و500 جنيه للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات، والتيشرت الأطفالي يباع بسعر 219 جنيها، والبيجامة الأولادى بسعر 150 جنيها.

وللسيدات متوسط سعر التايير الى 500 جنيه، والبلوزة بأسعار تتراوح ما بين 200 إلى 275 جنيها، والجيب بأسعار تتراوح بين 200 و275 جنيه، والبيجامة الصيفى من 160- 200 جنيه، والقميص الحريمي القطن يبدأ من 185 جنيها.

ويباع القميص الرجالي الكاجول من 150 حتى 250 جنيها، والتيشرت القطن يباع بسعر يبدأ من 179 جنيها، والجيب الحريمى تبدأ من 150 حتى 275 جنيها، والجلابية الصيفي تبدأ من 99 حتى 300 جنيه.