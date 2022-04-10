دور الشيطان يعود لدراما رمضان في مسلسل جزيرة غمام: صراع الخير والشر

فكرة تجسيد الشيطان في الأعمال الدرامية ليست جديدة، وسبق تجسيدها في مسلسل ونوس بطولة الفنان يحيى الفخراني، قبل عدة سنوات، وعادت من جديد في رمضان الحالي من خلال مسلسل جزيرة غمام والتي يقدمها الفنان طارق لطفي في دور «خلدون».

وتعد شخصية الشيطان، واحدة من أبرز الشخصيات التي تم تقديمها مرات معدودة ونادرة في السينما والدراما، وبدأ تقديمها على الشاشة الصغيرة في مسلسل «ونوس» للفنان يحيي الفخراني وإخراج شادي الفخراني عام 2016.

وفي عام 2017، جسد الفنان يوسف الشريف دور الشيطان بمسلسل «كفر دلهاب» من إخراج أحمد نادر جلال، ليظهر الفنان طارق لطفي في شهر رمضان الجاري بمسلسل «جزيرة غمام» في دور شخص غجري شرير يوسوس إلى أهل الجزيرة، وهذا الدور مختلف تمامًا عن أي دور قدمه من قبل.

تجسيد الشيطان بمسلسل جزيرة غمام

وفي مسلسل جزيرة غمام، قدم الفنان طارق لطفي دور «خلدون» في ملحمة تمثيلية وإبهار غير عادي بتجسيد دور الشيطان بشكل غير مباشر، من خلال الذهاب إلى جزيرة معروف عن أهلها الطيبة والأعمال الخيرية والوسوسة لهم للسيطرة عليهم واحتلال الجزيرة، مصطحبًا معه «العايقة» والتي تلعب دورها الفنانة مي عز الدين، ويخطط الثنائي بأفكارهما الغجرية السيطرة على الجزيرة بأكملها.

وظهر «خلدون» في مشهد من الحلقة الرابعة وهو نائم على ظهره وعينه مغلقتان بقطنة يشاهد أفعال جميع أهالي البلدة بسهولة، لترتسم على وجهه ابتسامة مكر من أفعالهم، ولكن عند ظهور المكان الذي يمكث فيه «الشيخ عرفات» والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، يقفز «خلدون» من مكانه ولا يستطيع إكمال المشاهدة.

مسلسل ونوس الأبرز في دور الشيطان

ونجح الكاتب عبد الرحيم كمال، من خلال هذا المشهد في تقديم صورة الشيطان على هيئة «خلدون» الذي بيان عليه الغيرة والحقد الذي يكنه تجاه البشر، ومن جهة أخرى أظهر الخير والطيبة في دور «الشيخ عرفات» الذي يحارب بكل طاقته شر «خلدون».

ولم تكن هذه الكتابة الأولى لـ«عبد الرحيم كمال» في تجسيد دور الشيطان، حيث استطاع رسم شخصية ونوس للفنان يحي الفخراني في إطار نوع من التشويق والتمكن من الانفعالات والتعبيرات، والمشاركة في إخراج النص المكتوب بإتقان ، حتى أصبح مسلسل علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية وفي تقديم أدوار الشيطان على الشاشة.

ناقدة فنية: طارق لطفي عمل دور أكثر من رائع

من جانبها، قالت حنان أبوالضياء، الناقدة الفنية، لـ«الوطن»، إن الشيطان تم تجسيده أكثر من مرة في السينما المصرية والعالمية، مضيفة: «فكرة شخصية خلدون ليست بجديدة، حيث رأينا الكثير من الشخصيات التي يوقع فيها إنسان وثيقة مع الشيطان ليوفر له المال والشباب».

وعن آداء الفنان طارق لطفى لهذا الدور، قالت: «عمل دور أكثر من رائع، ولكن حتى الآن لم يتبين طبيعة الشخصية بأنه مجرد إنسان شرير أم شيطان، ولكن عينه وأداءه يعكسان الشر بداخل الشخصية».