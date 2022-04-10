توفير 200 وظيفة للشباب في ملتقي التوظيف بمحافظة مطروح

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن تنظيم ملتقي التوظيف لشباب مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم من خلال وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وسيتاح تلقى طلبات الشباب من طلاب مدارس المرحلة الثانوية وطلاب الجامعات والخريجين الراغبين العمل خلال الفترة الصيفية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن ملتقي توظيف الشباب سيعقد يومى 17 و18 أبريل الجاري بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسي مطروح، وسيتم تلقي الطلبات من جميع أبناء مطروح من مراكز ومدن المحافظة الثمانية الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة من خلال اللجنة المشكلة.

200 وظيفة لشباب مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن وظائف الملتقي بلغ عددها 200 فرصة عمل بالتنسيق مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية «أمريكانا»، وسيتم تلقى طلبات الشباب الراغبين فى العمل بفروع الشركة بحضور مدير الموارد البشرية ومسئولى التوظيف بالشركة على مدار يومين في ابريل الجاري من الساعة 9 وحتى 2 ظهرا بمكتبة مصر العامة، وعلى الشباب الراغب فى التقدم للعمل إحضار المستندات التالية صورة البطاقة الشخصية، وشهادة صحية بالاضافة إلى صورة المؤهل الدراسى للخريجين.

تيسير إجراءات الراغبين في التوظيف

ووجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بمطروح بتسيير إجراءات استخراج الشهادة الصحية مع تخفيض رسومها لطلاب المدارس لمن يحمل خطاب من وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل وذلك للتيسير على الطلاب مقدما الشكر لشركة أمريكانا لمشاركتها المجتمعية الفعالة والتعاون مع جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.